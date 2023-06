¡Se arma la polémica! Alex Valera le responde con todo a Paolo Guerrero

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, decidió responder ante las polémicas declaraciones de Paolo Guerrero. El goleador crema no tuvo reparos y salió a responder con todo, cuando fue abordado por la prensa deportiva. Valera dio contundentes respuestas ante los cuestionamientos previos del “Depredador” sobre el bajo nivel del fútbol peruano en comparación al fútbol donde él juega, la liga argentina.

También puedes leer: Liga 1: Tabla de posiciones tras finalizar el Torneo Apertura

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero es un nombre de mucha jerarquía en la selección nacional. A sus 39 años, el “Depredador” marca su retorno al combinado patrio tras dos años de ausencia. La edad del futbolista es un factor importante, ya que muchos consideran que no será parte de todo el proceso rumbo al mundial 2026.

Por ello, Juan Reynoso fue duramente cuestionado, ya que sienten que no hay un recambio generacional en la blanquirroja. Ante todo esta avalancha de críticas, Paolo Guerrero fue directo y respondió fuerte y claro a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto de Seúl.

También puedes leer: ¡Pa´ que respeten! Alianza Lima vence a Garcilaso y alza el título del Apertura

“Si me dicen mi edad… estoy jugando en un fútbol competitivo… si me dices por la edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano… pero yo me mantengo en otra liga y con 39 años”, fue el primer dardo de Paolo Guerrero.

“Si vengo jugando en Argentina es porque estoy bien. Si yo jugaría en otro lado, me haría esa pregunta”, puntualizó el delantero de Racing.

Respuesta contundente

Luego de toda esta polémica por las fuertes declaraciones de Guerrero, uno de los jugadores que salió a responder fue Alex Valera. El delantero nacional decidió tomar la lanza y mostró su firme postura frente a lo dicho por el “Depredador”.

“Definitivamente jugamos en ligas distintas, pero cuando jugamos por la selección, todos estamos preparados, ¿no? Simplemente creo que hay que estar bien y con confianza. Eso nos ayudará mucho”, sostuvo Valera.

También puedes leer: ¡Nueva decepción! Universitario perdió 2-0 ante Santa Fe por la Copa Sudamericana

Para finalizar, el atacante dejó un mensaje que sería una indirecta bien directa para el goleador histórico de la selección peruana. Las palabras de Paolo Guerrero, sin duda, causaron revuelo en el ambiente de la blanquirroja.

“Simplemente, yo, no me siento menos que nadie. Tengo toda la confianza para poder estar a la altura de ellos (Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula)”, disparó el delantero de la selección.