En una entrevista, Cathy Sáenz reveló los momentos de pánico que sufrió cuando estaba en la televisión. La exproductora indicó que recibía insultos y en las redes sociales y en la vía pública.

Cathy Sáenz, una de las productoras más exitosas de la televisión peruana, se alejó de este medio hace pocos años y se dedicó a las redes sociales.

Sin embargo, en una entrevista con Diego Rivera, la exproductora reveló porque se alejó de la televisión y recordó uno de los momentos más duros que tuvo que afrontar.

¿Que dijo Cathy Sáenz?

Cathy Sáenz indicó que algunas figuras de la televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González, dejaron a la exproductora como si fuera una mala persona. Esto hizo que gran parte del público de estos programas arremetieran contra Cathy insultándola en redes sociales y en la calle.

“Hubo mucho hate debido a que personas equis (Rodrigo González y Magaly Medina) generaron odio hacia mí y le hicieron creer a la gente que yo era diferente, le hicieron creer que yo era bruta, que era tonta, que era creída, me pusieron tantos apodos, me hicieron mie***, de verdad que sí”, expresó.

“Tuve que parar de hacer redes, casi cierro mi Instagram y TikTok, yo que estaba metida en esto de las redes. Me daba mucho pánico salir a la calle, porque la televisión es masiva, sentía que si salía la gente me iba a insultar. Además, me pasaba, que yo estaba en mi carro y alguien me veía y me ponía un insulto, fue durísimo”, agregó.

Además, recordó los apodos que ‘Peluchín’ le puso a ella y a sus excompañeras de trabajo. Debido a esto, Cathy decidió demandar al conductor por violencia contra la mujer.

“Yo no quería que la gente me quiera, sino que me conozca de verdad y era muy difícil que me conozca por toda esta campaña de odio que se hizo para mí y mis compañeras (Mujeres al mando), donde nos pusieron apodos denigrantes. Hasta ahora siguen habiendo algunas cosas”, señaló.

Sin embargo, tras su salida de la televisión, Cathy apostó por lo digital y así logró que su público la conozca mejor y no se dejen llevar por lo que dicen algunos conductores de televisión.

