Se defiende

Luego que la cantante puertorriqueña Kimary Carrero acusara a Yahaira Plasencia de copiar los arreglos de su versión en salsa del tema ‘Ay amor’, canción de Myriam Hernández, la salsera salió al frente a defenderse y dijo que sus abogados ya están tomando acciones para solucionar el tema.

“No he visto nada porque ya me había enterado antes de que salga todo, me había enterado de esta chica y mi abogado lo está viendo con su abogado hace unas semanas y los que tienen que hablar son ellos”, dijo la integrante de ‘Esto es guerra’ a las cámaras de América Espectáculos.

Según comentó Yahaira, ella sólo canta la canción y los arreglos de la versión en salsa fueron hechos por otra persona, desli­gándose así de las acusaciones.