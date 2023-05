«Se destrozó la carrera», Magaly lamenta adicción de Angie Jibaja

Compartir Facebook

La conductora de televisión, Magaly Medina hablo fuerte y claro en respuesta a la actual situación de la popular «Chica de los tatuajes» tras criticarla.

Magaly le responde a Angie

La periodista le respondió a Angie tras haber sido señalada como la culpable de que Angie se separe de su familia.

Por lo que Medina se mostró apenada ya que considera que Angie no está cambiando conscientemente.

“Esta chica vive creyendo sus propias mentiras, sigue viviendo en un mundo de fantasía. No hay peor enfermo, que el que no quiere reconocer que está enfermo, y lo que hacen es echarle la culpa al resto. La que consumía drogas no era yo, eras tú. Tengo que augurarle un pésimo futuro”, comenzó diciendo la presentadora.

Critica a madre de Angie

Por otro lado, Magaly cuestionó a la madre de Angie pues la respalda sabiendo que es no es la verdad de los hechos.

“En sus trasmisiones siempre dice que yo soy la única culpable de todos sus males y creo que hay que ubicarla. Mal hace la mamá, entiendo que sea su madre y tiene que taparle muchas cosas, pero creo que una madre tiene que aclararle el panorama a su hija y hacerla pisar tierra firme”, afirmó la «Urraca».

Asimismo, la conductora no pudo evitar hablar de los hijos de Angie y el alejamiento de buenas ofertas laborales que se perdió por su adicción a las drogas.

«Lamentablemente los enfermos son los más grandes mentirosos que pueden existir. Me da una pena por ella, porque es mujer joven, guapa, que tenía futuro en el mundo del cine, televisión. Sin embargo ella misma ha destrozado su carrera y ha causado que sus hijos no estén con ella”, finalizó.

Aconseja a Angie

Finalmente, Magaly decidió brindarle palabras de apoyo a Angie para que esta vez si este dispuesta a cambiar su estilo de vida con el objetivo de poder reencontrarse con sus hijos quienes ya han pasado varias fechas importantes lejos de su madre.

«Si quiere realmente recuperar a sus hijos, debe empezar a reconocer, decir: ‘estoy enferma, me voy a curar’. Tener la fuerza de voluntad de reconocerlo, de curarse”, dijo la periodista.

Angie «echa» a Magaly

Cómo se recuerda, Jibaja usó sus redes para demostrar a través de un examen toxicológico que estaba complemente limpia.

Además, le pidió a Magaly que deje de hablar de ella sin pruebas suficientes y además señaló que la conductora también consumió drogas en su juventud por lo que no debería criticarla.