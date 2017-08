Se disculpa con Arlette

La actriz Magaly Solier utilizó sus redes sociales para aclarar que la activista Arlette Contreras no es la mujer con la que su aún esposo se mensajeaba. “Como lo he venido aclarando internamente ante algunos periodistas, la señorita Arlette Con­treras, a quien algunos medios vie­nen vinculando con los lamentables hechos de violencia que me tocaron vivir, si bien lleva el mismo nombre que la persona a la que se alude en los hechos, no se trata de la misma persona, pues sus rostros no coinci­den”, cita en comunicado la actriz de ‘La teta asustada’.

Como se sabe, Solier denunció a su esposo por agresión físico y contó que este la engañaba con Arlette Contreras.