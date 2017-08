¡¡SE LA TIENE JURADA!! ‘Cuto’ Guadalupe tilda de ‘insolente’ a Yahaira Plasencia

‘Cuto’ Guadalupe aún no olvida el comunicado que Jefferson Farfán publicó en favor de Yahaira Plasencia, con el objetivo de frenar sus comentarios contra la salsera. Pero tras ser consultado sobre las declaraciones de Yahaira, quien asegura no regístralo y sentirse una víctima, Cuto no se guardó nada y la tildó de “insolente cuando habla”, además de “no saber el significado de la humildad”.

Sobre el tema de los instrumentos, ahora el exjugador dice no interesarle, pero recalcó que “de aquí en unos años vamos a ver dónde está ella y se verá a quién el tiempo le da la verdad”, concluyó.