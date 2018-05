Alfredo Benavides se lleva un susto en el programa de Gisela Valcárcel

Alfredo Benavides, apreció en la cuarta de ‘El artista del año’ vestido como drag queen. El humorista dijo que ensayó largo y parejo para conseguir la caracterización adecuada. Los nervios y la tensión por su performance, hicieron que el actor cómico se llevara tremendo susto pues se le subió la presión.

“No sé cómo he soportado bailar con tacos, este es el momento que le dedico un homenaje a la ‘Chola Chabuca’ porque yo no puedo manejar este tipo de zapatos, además estoy con la presión alta. Antes de salir a escena me dieron pastillas para controlarla y no me bajaba, pese a eso estoy contento con mi presentación y con el puntaje que he obtenido”, finalizó.