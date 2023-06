Compartir Facebook

Dayanita se presentó en vivo luciendo muy orgullosa su anillo de compromiso y confirmó que ya tiene pareja.

Tras la polémica generada entre Dayanita y el programa de Jorge Benavides, la actriz cómica ha estado participando como invitada en varios programas de televisión.

Esta vez, la humorista fue invitada al programa ‘América Hoy’ donde habló acerca de su relación y no dudó en mostrar su anillo de compromiso.

Dayanita luce anillo de compromiso

Durante el programa, la exintegrante de ‘JB en ATV’ quedó en evidencia cuando Janet Barboza bromeó emparejándola Gino Pesaressi.

Gino indicó que Janet es más de su tipo, por lo cual la conductora se puso nerviosa y señaló que lo veía mejor con Dayanita.

«Escápate, escápate. Mi tipo es más Janet. Ahora estoy buscando gente mayor, ya sé mucho ahora quiero aprender. Estoy dándole parejito», indicó el exchico reality.

Dayanita trató de desligarse del asunto e indicó que a ella no le gustan los chicos marcados, a lo que Ethel Pozo no dudó en preguntarle si está comprometida.

Gino Pesaressi dejó a la humorista en evidencia señalando que ella ya tenía pareja. «Esta con pareja hace rato les estoy diciendo», comentó.

La actriz cómica no dudó en confirmar lo dicho y hasta mostró su anillo de compromiso ante las cámaras.

«Tengo novio, casar tampoco pues. Tengo anillo de compromiso», indicó Dayanita dejando a todos sorprendidos en el set.

La conductora Ethel Pozo no tardó en preguntarle si su nueva pareja se trataba de su manager, algo que Dayanita negó totalmente.

“Yo no tengo manager, yo sola me manejo”, indicó la humorista.

¿Se tratará de ‘Topito’?

Anteriormente Magaly Medina ya había mostrado en su programa imágenes donde se va a Dayanita muy cariñosa con el cómico ‘Topito’.

Aunque ellos negaron un romance, una escena que grabaron para un sketch de ‘JB en ATV’ a principios de año los habría dejado en evidencia.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico (…) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar “, comentó Dayanita dando a entender que tenían una relación.