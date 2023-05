¡Se prepara! Ethel Pozo en tratamiento para ser madre a los 42 años

Compartir Facebook

Ethel Pozo estaría tratando de convertirse en madre a sus 42 años, y es que la conductora no tiene pensado cerrar la fábrica y se iría por su tercer hijo fruto de su reciente matrimonio.

Espera a la cigüeña

Como se recuerda, Ethel Pozo se casó en setiembre del 2022 con Julián Alexander en una gran ceremonia, donde asistieron diversas figuras del espectáculo.

Sin embargo, a pesar de los comentarios que generó su boda, Ethel se enfocó en su felicidad restándole importancia a la opinión de los demás, tanto es así que ahora se encuentra ilusionada con poder volver a ser madre.

«Nos cuentan que la engreída de Gisela está llevando un tratamiento para volver a ser mamá. La conductora se casó con Julián Alexander y desde entonces está llevando tratamiento de fertilidad. Parece que Gisela volverá a ser abuela», aseguró un medio local.

Va por su tercer hijo

Cabe recalcar que, Ethel Pozo ya tiene dos hijas fruto de su primer matrimonio con Fernando Garabán, con quien su unión solo duró 5 años. Por su parte, el hermano de Michelle Alexander tiene un hijo de una relación antes de Ethel Pozo.

Según ‘Amor y Fuego’, a fines del 2022 reveló que la conductora de ‘América Hoy’ estaba siendo sometida a procesos de fertilidad, dando a entender que se encontraba embarazada.

“Hola, Rodri, el martes vi a Ethel (Pozo) en el consultorio del doctor Julio Díaz Pinillos, doctor de fertilidad”, fue el mensaje que recibió Peluchín de una de sus seguidoras.

Flechados por el amor

La responsable de que Ethel y Julián terminaran enamorándose fue nada más y nada menos que, Melissa Paredes, y es que, según la engreída de Gisela Valcárcel, conoció a Julián Alexander en la presentación de la novela “Dos hermanas”.

“Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó. A veces me pongo a pensar que, si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, indicó Ethel a un medio local.

Pozo anunció que se casaría con Julián Alexander en julio del 2021. A través de su cuenta de Instagram y en medio de sus vacaciones en Cancún, México, la conductora anunció que dio el sí.

“No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita”, se leía en la descripción de su postal en Instagram.