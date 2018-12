Hayimi se recargó de energía en la Huacachina

Emocionado, así se mostró nuestro vidente Hayimi, quien el pasado 24 de diciembre apagó 44 velitas. Su amiga y colega, Pochita, llegó hasta el set del programa esotérico del norteño y lo sorprendió con un arreglo floral y una hermosa torta. “La pasé bien excelente, con la familia con los amigos. En mi programa estuvo Pochita, me sorprendió con un lindo arreglo floral y una torta, estoy muy agradecido con Radio Exitosa, con el apoyo del señor Higinio y la señorita Esther que están apostando por mí”, dijo Hayimi a través del hilo telefónico. Tras un año de arduo trabajo, Hayimi decidió viajar a la Huacachina (Ica) en familia para recargarse de buena energía, e iniciar el 2019 con buenas vibras. “He cumplido 44 años pero parezco de 18 jaja. Me fui a Ica con mi hijo de 19 años que se llama Anthony, a tener contacto con la naturaleza, meditando siempre en todo momento, recargándome de la buena energía. El último fin de semana ha sido un día muy movido porque me fui al penal Sarita Colonia del Callao, a ver a los abuelitos que están pagando por su pena tras los barrotes. Fui a darles un poco de alegría, a compartir con ellos, eso de alguna manera me hace sentir bien”, añadió el vidente. Finalmente, contó algunos detalles de lo que viene preparando para su programa de fin de años, que estará cargadito de pronósticos para cada signo zodiacal. “El programa del primero de Enero va estar renovado. El domingo 30 tenemos grandes predicciones, así que no se pueden perder esta edición. Que pasen un bonito año lleno de bendiciones éxitos y estoy seguro que el 2019 será un año de grandes cambios para nuestro querido Perú”, acotó. (V. Rondón)

DATO: Todos los domingos a las 03:00 p.m. tendrás tus ‘Tardes esotéricas con Hayimi’, donde sabrás todo lo que te depara el futuro. Además podrás hacer tus consultas e interactuar con Hayimi a través del hilo telefónico.