¡Se viene el sexto! Melissa Klug está embarazada según Magaly

Melissa Klug por fin habría logrado salir embarazada tras haberse sometido a tratamientos según Magaly Medina.

En el último programa de Magaly Tv la Firme, la conductora anuncio esta noticia y las semanas de gestación en la que se encuentra.

Crece la familia

La popular «Urraca» soltó esta noticia bomba dejando a más de uno sorprendido. Y es que la «Blanca de Chucuito» ya había contado que deseaba ser madre por sexta vez junto a Jesús Barco.

«Melissa Klug está embarazada», dijo la conductora.

Además, Magaly anuncio que la ex de Jefferson Farfán se encuentra en su semana 11 de embarazo.

«Ella logró su cometido, había congelado sus óvulos y siempre dijo que cuando vio a su nieta le despertó su instinto maternal”, dijo la periodista.

¿La eterna novia?

Cómo se sabe, Melissa Klug aún no se ha casado con Jesús Barco. El jugador ya le había pedido la mano, sin embargo, hasta ahora no habría fecha de matrimonio.

Actualmente, Klug tiene 39 años de edad por lo que su embarazo debe estar bajo observación.

«Ojalá que ese bebé nazca sanito», dijo Magaly.

¿Quiénes y cuántos hijos tiene Melissa Klug?

La chalaca tiene 5 hijos, la mayor es Gianella Marquina fruto de su pasado romance con Raúl Marquina.

Por otro lado, están Samahara Lobatón y Melissa Lobatón hijas del romance que tuvo con el exjugador Abel Lobatón.

Por último, Jeremy y Adriano Farfán de su pasado romance con Jefferson Farfán.

Este sexto hijo sería también producto de su noviazgo con el jugador Jesús Barco.

¿Qué ve Melissa Klug en jugadores?

La «Blanca de Chucuito» aseguró que nunca se ha fijado en el dinero para salir con alguien, solo en sus sentimientos.

“Cuando viene el amor puede ser de un médico, un abogado o un cantante”, aseguró.

La empresaria recalcó que no necesita saber a qué se dedica pues no es lo primero que le llama la atención.

«Yo no puedo decir por qué, pero me enamoré y cuando uno se enamora, no sé, en mi caso, yo no veo el oficio ni en que trabaja”, añadió.