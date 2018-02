Sebastián Lizarzaburu es una roca

El exchico reality Sebastián Lizarzaburu hace honor a su apelativo de ‘hombre roca’ y su expareja Andrea San Martín lo dejó al descubierto en el programa ‘Amor de verano’, pues contó que este desde hace tres meses no le importa no ver a su hija, quien lo reclama. Además no pudo evitar llorar de impotencia al señalar que este no le pasa la pensión acordada para su pequeña y encima que su madre dijera que ella solo busca provocarlo porque sigue enamorada de este.

“Creo que los padres pueden hacer lo que quieran con sus vidas y gastar lo que quieran siempre y cuando sean responsables. Jamás voy a criticar eso, así él se vaya a China. Me molesta que tenga que volver a tocar el tema en televisión cuando también tengo mi vida tranquila”, dijo llorando.

Al respecto, Sebastián llamó al programa y no quiso tocar el tema, aunque lo que provocó más indignación a la conductora Tilsa Lozano es que dijera que es feliz pese a que no ve a su hija. “Yo no hablo de nadie, tengo mi vida, estoy tranquilo y estoy feliz”, señaló el exguerrero.

“Cómo puede estar alguien feliz que no ve a su hija desde octubre. No existe la palabra felicidad sino puedes pasarla con tus hijos. Si quieres realmente ver a tu hijo vas con un policía y exiges verlo, pero él no hace nada”, aseveró Tili molesta.

La mamá de Lizarzaburu, Sandra, salió al frente en el programa para defender a su engreído y decir que Andrea sólo busca perjudicarlo en la televisión. Señaló que si le pasa la pensión de alimentos completo, aunque cuando la modelo mostró los vouchers que eran menos de 2 mil soles dijo que no estaba al tanto de ello.

Dato: Andrea indicó que espera reunirse con el padre de su hija para de una vez llegar a un acuerdo, pues gasta en nana 1500 soles mensuales y solo le queda 500 para los gastos de su pequeña.