¡Será mamá! Azucena Calvay anunció su embarazo: «Tengo ocho meses»

La cantante de cumbia, Azucena Calvay, se ha convertido en una artista reconocida en todo el Perú. En marzo de este año, la artista se lanzó como solista con su propia orquesta. Lo que no sabía su público, es que la cantante tenía una sorpresita en camino, estaba embarazada.

«Por él decido formar mi orquesta»

Azucena Calvay se presentó el sábado por la noche en el programa del ‘Reventonazo de la Chola Chabuca’, ahí se animó a confirmar muy emocionada lo que sus seguidores estuvieron rumoreando.

“Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta. Por el regalito que me mandó Dios. Para mí es un regalo, estoy embarazada. Tengo ya 8 meses», dijo finalmente la cantante. Ese momento, Ernesto Pimentel (La Chola Chabuca) quedó sorprendido por la noticia.

«No lo comentaba porque a veces la gente, algunos, suelen ser un poco malos«, menciona la artista. Además, añadió que ya conoce el género de su bebé: «Ya se va a notar, es varoncito, ya tengo ocho mesecitos».

También, explica que es por su hijo, que decide lanzarse como solista: «Por él decido formar mi orquesta como solista. Mi bebé fue antes de eso«.

Dara una pequeña pausa en sus presentaciones

Mientras seguían conversando, Azucena Calvay comenta que le canta cada vez que puede y en ese momento interpreta «Yo Te Esperaba» de Alejandra Guzmán.

La artista comenta que por su avanzado embarazo, estaría realizando conciertos solo hasta finales de julio: «En realidad, hasta fin de mes termino mis presentaciones. Para que él sepa la mujer que soy, la mujer trabajadora ya con ocho meses«.

Ernesto Pimentel le comenta si tiene miedo de realizar esta pausa musical en su carrera que recién empieza y la ‘Reina de las Despechadas’, comenta: «No tengo miedo a nada. Yo voy a luchar siempre día a día por él, todo por él. Con temas, ya se vienen los temitas por mi público que siempre me lo pide y todo por él, siempre«.

¡Estrenó ‘Mix No Somos Nada’!

Azucena Calvay acaba de estrenar un nuevo tema con su videoclip, «Mix No Somos Nada». La artista se encuentra emocionada por este nuevo lanzamiento: «Hola mi gente, estoy muy contenta por mi nuevo lanzamiento musical o otro covers, como ustedes lo quieran llamar. Yo me siento muy contenta con el ‘Mix No Somos Nada’«.

«No se pueden perder, para toda esa gente despechada como yo y para la gente que tiene los cachos ahí», comenta Azucena en sus redes sociales. Asimismo, dio la gracias a todas las personas que la apoyaron y la siguen apoyando en su carrera musical: «Gracias por todo su apoyo, a Dios y a mi Virgen de Guadalupe, a mis padres, a mi púbico que siempre me sigue y por supuesto, a mi equipo de trabajo«.