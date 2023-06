Compartir Facebook

Mediante sus redes sociales el ‘Gato’ Cuba compartió una romántica canción en una de sis historias, lo cual ha desatado la especulaciones de varios usuarios, quienes aseguran que iría dedicado a Ale Venturo.

Tras la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, se ha visto a la expareja junta y ellos han asegurado que se reúnen algunas veces netamente por su hija.

Esto ha desatado varias opiniones por parte de muchos usuarios de Internet, quienes creen que podría haber algún tipo de reconciliación.

Estos rumores han cobrado más fuerzas con la reciente publicación del futbolista en su cuenta de Instagram.

‘Gato’ Cuba publica romántica canción

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el futbolista publicó una historia en lo que parece ser una clase online. Sin embargo, lo que más destacó de la publicación fue la canción que la acompañaba.

“Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben. Que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela”, dice parte de la canción en la publicación.

Esta canción de Carlos Vives y Diego Torres habla de las segundas oportunidades, por lo cual ha desatado todo tipo de comentarios en Internet.

Samu se burla del futbolista

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el ‘Gato’Cuba le dedica una canción a su expareja mediante redes sociales. Anteriormente el futbolista había publicado un clip dentro de su carro en el que suena una popular canción de la banda Morat.

“Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va”, se escucha en la canción.

Lo que más llamó la atención de la publicación fue que el futbolista se había atrevido a etiquetar a Ale Venturo. Esto no pasó desapercibido para Samuel Suárez, quien no dudó en burlarse mediante su cuenta de Instarandula.

“Sr. Gato usted creo que no sabía que se pueden ver las etiquetas ocultas, Sr. Deje de estar etiquetanto gente, si quiere dedicar canciones hagalo por WhatsApp mucho mejor y menos roche”, expresó.

“Hay varios celulares en los que se puede ver la etiqueta oculta, piensa que etiquetando nadie se daría cuenta”, añadió dejando al futbolista en evidencia.