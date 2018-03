Andrea San Martín: “Seré madre soltera”

A través de un largo post, Andrea San Martín dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que terminó su relación con Juan Víctor Ortega, padre de su segundo hijo.

“‘Un hijo no amarra a un hombre’, iniciaré con esta frase muy usada para tratar un poco sobre mi punto de vista acerca del machismo y cuánto ha afectado en nuestra sociedad. Un hijo no amarra a nadie, ni a un hombre ni a una mujer”, se logra leer en el texto de Andrea.

Pese a que la ojiverde, no quiso dar detalles del cuál fue el motivo de la ruptuta, la exconductora de televisión aclaró que no teme a los cambios que afrontará al criar sola a su bebé.

“Hoy debo decirles a todos que no sólo voy a ser mamá, sino que por decisión propia voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema. “Ya te dejaron” se leía en muchos comentarios… ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Es que acaso les sorprende que una mujer tome una decisión cómo esta? La mujer de hoy, independiente, valerosa, fuerte, capaz, no le tiene miedo a otra cosa que no sea fallarse a sí misma o a sus hijos”, continúa Andrea.

En otro momento, la exchica de reality se refirió a la idea errada que tienen algunas personas acerca de los motivos por los que puede terminar una relación de pareja. Eso sí, aclaró que fue ella la que decidió ponerle fin a su romance pero que ambos se harán responsables del nuevo bebé.