Sergio Tarache confiesa en Colombia tras ser detenido

Sergio Tarache, asesino de Katherine Gómez, fue interrogado por policías peruanos en Colombia. El criminal fue cuestionado acerca del crimen que cometió y cómo logró escapar del país. Él se mostró calmado en todo momento, sin culpa o remordimiento.

¿Qué dijo el criminal?

El venezolano Tarache Parra aseguró que llegó al Perú a trabajar, indicó que las personas tienen una imagen errónea de él y que nunca había tenido problemas con la justicia.

“Pues de mi apariencia dirán mucho, dirán muchas cosas feas de mí, pero realmente no soy lo que la gente ve, yo llegué al Perú a trabajar, fui latonero, aprendí cerrajería, yo no llegué con mente de delinquir, de hecho yo no tengo expedientes criminales en Venezuela, nunca tuve problemas con la ley”, señaló.

El feminicida también dijo que no había planeado fugarse, sino que la situación se dio debido al temor que sintió luego del ataque. Confesó que fue a su casa en Cárcamo para recoger unas cosas y luego salió del país.

«No fue planeada mi huida, yo salí desesperado por el miedo. Primera vez en mi vida que llegaba a ese nivel con persona. (…) La verdad no sé (por dónde escapó), cuando me desperté ya yo estaba en la frontera con Ecuador», indicó sin brindar más detalles de cómo escapo de Perú.

El delincuente venezolano confesó que al llegar a Ecuador se encontró con una persona que lo ayudó a llegar hasta Colombia, donde fue detenido por la policía de dicho país. Según cuenta, Tarache le contó acerca de su situación y esta fue comprendida por el ciudadano.

«Llego al lugar donde me intervienen porque consigo un mochilero y ahí le cuento mi situación. Él, dentro de todo, me entendió. A mí no me esperaba nadie, yo no tengo familia, como se dieron cuenta, toda mi familia estaba en Perú. Yo salí en desespero, primera vez en mi vida que llegaba a ese límite», indicó.

Padres de Katherine Gómez llegan a Colombia

Ante la demora en la extradición del asesino, la familia de la víctima llegó el fin de semana a Colombia para exigir la expulsión de Sergio Tarache. Los padres de Katherine Gómez llegaron en junto a la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta este domingo.

La exministra aseguró que acompañará a los padres de Katherine durante todo el proceso. Además, exige cuanto antes la extradición del criminal para que cumpla su condena en el Perú.