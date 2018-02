Sheryl y Tulín solteros

La agrupación Sonido 2000 celebra el Día del Amor y la Amistad por todo lo alto. Pese a que Sheryl y Tulín aún no encuentran el verdadero amor, los hermanos Trigoso aseguran que no le cierran las puertas al amor.

“Estoy soltera hace más de un año, yo tuve una relación muy larga y después de eso ya no puedo entablar algo serio por el trabajo. Pero creo que en cualquier momento llegará el hombre indicado, creo en el amor y me gustaría conocer a un hombre trabajador, seguro de sí mismo, que entienda mi trabajo, que me tenga confianza y que no sea celoso”, mencionó la sexy Sheryl.

Por su parte, Tulín, asegura que hoy celebrará el día de la amistad pues aún no llega la mujer que le robe el corazón. “Hoy le cantaremos a las parejitas enamoradas y a las personas que como yo celebrarán la amistad. Pese a que no tengo una pareja no le cierro las puertas al amor. Estuve saliendo con una amiga pero aún nos estamos conociendo, espero que todo vaya poco a poco, no me apresuro con nada”, precisó el guitarrista de Sonido 2000.