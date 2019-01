Sheyla cuenta que antes de romance con ‘Pato’ Parodi cuidaba a Flavia

La conductora de televisión Sheyla Rojas, contó en la reciente edición de Espectáculos en América 2018’, que antes del polémico calificativo de “gallina vieja”, ella y Flavia Laos eran amigas. “Recuerdo cuando hemos salido y hemos estado en grupo, a Flavia la he llevado al baño, le daba agua, la cuidaba como mamá gallina porque la veía chiquita, súper joven, haciendo cosas que (…) la ayudaba, nunca tuve mala onda con ella y cuando salió eso de “gallina vieja” y todos los calificativos que salieron en su momento, me quedé sorprendida porque con ella nunca tuve una rivalidad. Era innecesario porque terminé con Patricio de la mejor manera y si ella estaba enamorada de él (Patricio Parodi) no tenía por qué agarrársela conmigo”, confesó la rubia animadora.

Por su parte, el panel que acompañaba a al exguerrera, conformado por Rebeca Escribens, Bruno Vernal, Choca Mandros y Nicola Porcella, aseguraron que la actitud que tomó Flavia en su momento, habría sido producto inmadurez de la juventud. Cabe recordar, que las asperezas entre Sheyla y Flavia surgieron luego de la emisión de un video en el que se ve a la actriz de ‘Ven baila quinceañera’ referirse a una “gallina vieja”. Para muchos, el comentario fue en alusión a la conductora de ‘Estás en Todas’.