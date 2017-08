Sheyla oficializa al empresario

Sheyla Rojas confirmó que el empresario Pedro Moral es su pareja y no dudó en gritarlo a través de su cuenta de Facebook. “Desde que nos conocimos supe que compartiríamos muchas cosas lindas juntos, hoy por hoy no puedo estar más segura de eso y de lo gran hombre que eres… Gracias por tantos detalles y cosas lindas que me haces sentir, es inexplicable, pero me haces muy feliz y sé que es un sentimiento mutuo porque yo también quiero hacerte muy feliz día a día, más y más”, se puede leer en el extenso mensaje que también va dedicado a los envidiosos.

“Dicen que no se puede gritar la felicidad porque la envidia tiene sueño leve, pero yo pienso diferente, quien es feliz no envidia y solo quiero que estos sentimientos tan bonitos crezcan y hacer tu vida mucho más bonita, donde sea y comosea, contigo mi amor. Te amo, Pedro Moral”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: