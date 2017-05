Sheyla Rojas a Flavia Laos: “Tú sí me llamaste ‘Gallina vieja'”

“Sinceramente pelo de tonta no tengo”. Así enfrentó Sheyla Rojas a la joven actriz Flavia Laos, quien sería la nueva pareja de su ex Patricio Parodi, luego de que esta dijera que el video donde dice “gallina vieja” no era dirigido para la conductora de ‘Estás en todas’.

“Yo sí creo que esa indirecta fue para mí. Yo no sé por qué, porque yo a Flavia no le he hecho nada, no le he quitado el marido ni el enamorado. Jamás me he metido con ella, no me gusta estar en estos enfrentamientos, muchos menos por una persona que ya no está en mi vida y no significa nada para mí hoy por hoy”, aseveró la popular ‘Shey Shey’.

“Tengo la correo más ancha y lo que puedan decir las personas que no son importantes en mi vida no me interesa. Diganme vieja, tía pero la verdad yo tengo bien puestos mis 29 años a mucho orgullo. Además, para pelear se necesita de dos, y yo para pelearme con alguien no tengo ganas, no tengo tiempo, así que manden su curriculum”, acotó la exguerrera.

‘Zorro’ hipócrita

De otro, tal como informó Karibeña, que decidió bloquear al polémico ‘Zorro Zupe’ –ahora amiguísimo de Flavia y Patricio- porque no le gusta las personas doble caras. “No me gusta la gente hipócrita, la gente doble cara y si puedo evitarlo de alguna u otra forma te voy a bloquear”, respondió la figura de América TV que ha recibido el apoyo de sus seguidores en las redes sociales mientras que la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’ ha sido duramente criticada.

Dato:

A esto se suma que en el programa la mamá de Patricio, Véronica, dijo no conocer a ninguna Flavia Laos. “Desde que terminaron no ha entrado nadie más a la casa, se te extraña Sheyla y al bebe también”.