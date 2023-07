¿Sheyla Rojas está embarazada? Foto la pone al descubierto

Compartir Facebook

Sheyla Rojas al parecer estaría embarazada esperando su segundo hijo y el primero con el popular ‘Sir Winston’.

La modelo quedó al descubierto al lucir una prenda que dejaría a la vista su vientre abultado despertando las alarmas de un nuevo bebé en camino.

¿En la dulce espera?

La influencer público en sus redes sociales una fotografía que ha provocado diversas opiniones. Y es que, al lucir un vestido negro, Sheyla habría confirmado la noticia que muchos esperaban desde ya algunos meses atrás.

“La pancita es x comer la mejor comida del mundo, la Peruana”, explicó ella. Descartando cualquier sospecha o especulación de un presunto embarazo.

Cómo se recuerda «Shey Shey» se ha mostrado emocionada por convertirse en madre nuevamente.

Pues la modelo se habría sometido a tratamiento para evaluar su estado y si es factible para poder ser madre nuevamente.

Sin embargo, la ex chica reality no daría este paso importante en su vida, si primero no pasa por el altar.

Usuarios reaccionan

Por otro lado, los internautas no perdieron la oportunidad para comentar la fotografía de la influencer y algunos afirmar un embarazo y otros explicar el por qué del vientre abultado.

«¿Shey estas embarazada?», «Pareces embarazada», «¿Ya tendrás tu primer bebé con Sir. Winston?», fueron algunos de los comentarios.

Otros solo afirmaron que la gente especula pues el vientre abultado no sería signo de un confirmado embarazo. «Solo por tener pancita o se haga bulto por la ropa, no significa que esté embarazada. ¡Es normal!», acotaron.

Sheyla se hace nuevo retoquito

Sheyla Rojas lució a través de sus redes los prontos resultados de su operación a la nariz. Como se recuerda la influencer se operó de un momento a otro la nariz al tener el tabique roto según contó en sus redes.

«Me quitaron el yeso y algunos puntos… vamos muy bien con la recuperación», escribió Sheyla en sus redes sociales.

A pesar de mostrar una leve hinchazón en el rostro, la modelo dejó en claro que está contenta con los resultados pues tenía mucho miedo de volver a hacerse algún ‘retoque’ en el rostro.