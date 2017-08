Sheyla Rojas: “Estoy contenta y feliz, mi familia está feliz”

Sheyla Rojas dejó atrás su pasado con Patricio Parodi y ahora vive una historia de amor con el empresario Pedro Moral. Luego de tantas especulaciones este demostró su profundo amor por la exguerrera ‘loca’ y organizó una cena romántica –con anillo incluido– para pedirle formalmente ser enamorados.

Karibeña tuvo acceso a las fotos de la romántica noche que preparó un enamorado Moral para sorprender a su amada y reafirmar sus sentimientos por ella. En tanto, Sheyla contó en su programa ‘Estás en todas’ que se encuentra sumamente enamorada, por eso no piensa hacer caso a lo que digan terceras personas, en alusión a Doménica Delgado, expareja de su ahora enamorado.

“Los comentarios que puedan decir terceras personas, que no tienen nada que ver con mi vida, no me importa, lo tomo de quien viene realmente. Lo que yo merezco y rescato de esto es lo que él me demuestra a mí, que hablen o digan no me interesa”, dijo ‘Shey Shey’.

Sobre su romance y la sorpresa de amor que le hizo su pareja, la exguerrera dijo que está atravesando un feliz momento en su vida. “El anillo es un detalle, estoy contenta y feliz, mi familia está feliz. A la gente que disfruta conmigo y está apoyándome en estos momentos bonitos es la gente que realmente valoro”, dijo Sheyla, que en las redes sociales ya había gritado su amor al nuevo dueño de su corazón.(K.C)