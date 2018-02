Sheyla Rojas: “Soy gallina vieja rica y fabulosa”

Por Ketty Cabrera

A pulso y con varios golpes en el camino la chiclayana Sheyla Rojas ya se ha ganado –muy a pesar de sus detractores- su lugar en la televisión. La carismática exguerrera, conductora de tv y aspirante a actriz responde a fuerte y claro en Karibeña a todos los que la atacan además nos habla de su debut como productora.

Se confiesa una mujer luchadora y sobre todo una mamá incansable para su pequeño Antoñito, jura que nunca le afectó que le digan ‘gallina vieja’ porque a sus 30 años está mejor que muchas. Además, ya no desea que la vinculen más a su expareja, el integrante de ‘Esto es guerra’: Patricio Parodi.

Sheyla hoy es tu debut como productora de eventos, a diferencia de otros chicos realitys no optaste por la belleza o los gimnasios…

-Este domingo es mi debut con el ‘El fiestón de las estrellas’, que es un evento familiar en la piscina Pradera de Comas, habrán varios artistas como Yahaira Plasencia y los hermanos Cartagena. La verdad es que estoy emocionada, angustiada, nerviosa, con muchos sentimientos porque no es fácil, no fue fácil. Era algo que quería hace mucho tiempo, y por fin este domingo se va a poder hacer realidad desde las 10:00 am.

Has demostrado que eres una mujer luchadora, multifacética. Te vimos en un reality, ahora eres una de las conductoras de ‘Estas en toda’…

-No me duermo en los laureles, soy una mujer que nunca se queda con los brazos cruzados, y definitivamente tengo el apoyo de mis compañeros, ‘Choca’ (Mandros) y Nicola (Porcella). Este año vienen muchas sorpresas para mí.

¿Cuándo iniciaste en la tv, te veías como una Sheyla empresaria?

-Toda la vida he sido muy trabajadora. Dejé a los 23 años Chiclayo, me vine acá a emprender mi futuro, trabajé en una oficina, y aposté por las cosas que yo quería hacer. Desde muy chiquita he soñado en conseguir las cosas con mi propio mérito y no depender de nadie, eso lo aprendí de mi mamá.

Te habrás dado cuenta que la televisión no es fácil…

-No es fácil, pero, en realidad a mí se me hizo fácil porque entré a un reality de competencia y fue una bonita experiencia, la gente siempre me apoyaba y quedaba como la “intocable”. Fue una linda experiencia, luego me pasaron cosas súper rápido, entré a bailar, luego ‘Esto es guerra’ y ‘Estás en todas’. Descubrí que me gusta la televisión.

Tuviste que ser fuerte, sobre todo cuando las cámaras te acosaban…

-Sí, hasta ahora. He pasado muchas cosas feas, pero creo que de todo uno aprende; todas las cosas negativas o positivas que me puedan decir siempre lo tomo de la mejor manera; y eso me ayuda también a tener los pies sobre la tierra. Ni lo negativo me bajonea, ni lo positivo me hace estar en las nubes.

¿Qué es lo más difícil que te ha pasado?

-En realidad, muchas cosas. En este medio, uno inventa, dice y muchas veces perjudica con varios comentarios, pues hay muchos programas a los que no les importa mentir, difamar, inventar.

¿Esa fortaleza es debido a Antoñito?

-Por supuesto, yo soy una mamá gallina al máximo, amo a mi hijo. Es mi fuerza, mi motivación.

Algo que me gustó de ti es que a pesar del acoso, siempre mantuviste tu relación con la prensa cuando otros se alejan…

-Sí, no fue fácil, como ya te dije, algunas veces tuve a periodistas en la puerta de mi casa, persiguiéndome, un acoso total; en algunas oportunidades me he sentido frustrada, pero es parte de, y uno va aprendiendo. No justifico el acoso de la prensa, pero en algún momento se tendrán que cansar.

Ahora está más tranquilo…

-Sí, pero igual. Sheyla en la mañana, Sheyla en la tarde, Sheyla en la noche y algún invento sacan.

Como lo que pasó con Carlos Cacho en ‘EEG’, que te volvió a vincular a Patricio Parodi…

-Es que siempre es bueno aclarar, creo que escucho mi nombre a veces hasta para decir basta, y me meten en cada cosa. Creo que los mismos programas de televisión tenemos que autorregularnos, pues hay cosas que uno inventa, dice o habla y termina en muchos casos de manera lamentable, como en la cárcel.

¿Te molesta que te sigan vinculando con Patricio?

-Lo que pasa es que no me gusta que metan mi nombre en chismes baratos, en inventos o por generar polémica. Yo no me meto con nadie en este ambiente y no me gusta que mi nombre lo metan en temas de chisme e inventos que no me suman.

Tú también has sido víctima del Zorro Zupe, que ahora está en la cárcel…

-La verdad es que prefiero mantenerme al margen con lo que le está pasando, no sé ni me interesa. Lo que sí, eso enseña mucho a la gente que habla y dice muchas cosas con maldad, es algo que todos tenemos que tomar en cuenta, pues son programas que dan pantalla este tipo de personas, entonces un llamado de atención para ellos también.

Te molestó que te dijeran “gallina vieja”…

-(Risas) No, hasta yo misma me digo que soy mamá gallina, me siento más rica, me siento más regia, estoy en la mejor etapa de mi vida. No me hizo ni menos, ni más. Mi belleza interior es lo más rico y fabuloso del mundo, no me considero vieja, tengo 30 años y ya quisieran a mi edad y tener mi cuerpo. Creo que los comentarios que puedan decir las demás personas los pinta de cuerpo entero.

¿Qué haces para tener ese cuerpazo?

-Bueno toda mi vida he hecho deporte, es más estoy pensando volver a jugar. Soy una jugadoraza… de vóley (risas), he jugado vóley toda mi vida. Siempre me ha gustado hacer deporte, tener una vida sana y creo que eso es lo que más me mantiene.

¿Te harías unos retoques?

-Por supuesto, más adelante. No estoy en contra de las operaciones.

¿Hasta ahora todo es natural?

-(Risas) no, también tengo mis ayudines por ahí. No tengo nada en contra, y nunca lo he negado porque quién no se ha hecho algún retoque.

¿Y cómo está el corazoncito de Sheyla?

-De hecho, sí estoy contenta en todo lo que me está pasando en todos los aspectos. Siento que este año es mi año.

¿Y el matrimonio?

-Me encantaría casarme y formar una familia. Sueño con eso, es una de las cosas que me gustarías cumplir en algún momento, pero todo a su tiempo. Ahorita estoy enfocada en las cosas que quiero hacer y estoy haciendo, y el matrimonio toma tiempo.

En nueva película

Sheyla adelantó que se sumará al rodaje de la cinta nacional ‘El amor es así’ donde actúan Diego Bertie, Valentín Prado, José Dammert, Fiorella Flores, además contará con la musicalización de Líbido. “Rosangela también va a tener unas escenas por ahí, Andrés Hurtado, Edson Dávila ‘Giselo’; la película va a estar muy bonita y además que la podrán ver en todos los cines, forma parte también de América”, adelantó.

DATO 1

“Desde que empezaron los realities, tengo casi 6 o 7 años en la televisión. Antes trabajaba en una oficina, en cosas totalmente opuestas a lo que hago ahora, pero creo que eso me sirvió muchísimo, el ser administradora de mis propias cosas”, comentó Shey Shey.

Dato 2

“No me gusta que metan mi nombre en chismes baratos, en inventos o por generar polémica. Yo no me meto con nadie en este ambiente y no me gusta que mi nombre lo metan en temas de chisme e inventos que no me suman”, asevera la rubia.

Dato 3

“¿Si alguna vez sufrí acoso sexual en la televisión? No he pasado por esas situaciones, creo que algo que puede pasar en cualquier lado no solo en la televisión, así que a cuidarnos. Hay casos penosos como el de la niña que fue violada y quemada”, puntualizó.