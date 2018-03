Sheyla Rojas: “No le deseo el mal a Peluchín”

Luego que se diera a conocer que Rodrigo González le dirá adiós a Chollywood para asumir junto a Gigi Mitre un magacín familiar, Sheyla Rojas no dudó en comentar sobre las autorregulaciones que tomaría ‘Peluchín’ en este nuevo formato, tras haberla tildado en varias ocasiones de ‘Candy’, a la conductora de ‘Estás en todas’.

“Yo estoy acostumbrada a los comentarios negativos, las burlas, a las críticas que han tenido en su momento, pero si es que ahora quieren autorregularse y hacer cambios, bien por ellos. No presto atención y trato de no ver esos programas. Estoy enfocada en lo que nosotros hacemos, en ‘Estás en todas’ llevamos un producto divertido sin llegar a dañar a la gente. A mí no me quita el sueño lo que haga o lo que deje de hacer”, señaló la rubia.

Además, contó que pese a las críticas que ha recibido, no le desea el mal a ‘Peluchín’. “¿Si aceptaría disculpas de ‘Peluchín’? No es que necesite las disculpas de nadie, he pasado momentos recontra duros, pero no hago caso a esas personas. Tampoco he pensado en demandarlo porque no estoy para perder el tiempo. Para mí es una persona más. No le deseo mal ni a él ni a ninguna otra persona, digan lo que digan no me afecta (…) Yo creo que hay gente deslenguada que hablado de más y las consecuencias están ahí, incluso hay personas que han terminado en la cárcel”, acotó.