Sheyla Rojas quiere casarse

El último jueves Yahaira Pla­sencia volvió a verle la cara a Jerson Reyes en el 23 Juzgado por el juicio de difamación que le entabló la salsera al futbolista luego que Sheyla Rojas no pudo evitar el comentar sobre las recientes confesiones de Patricio Parodi sobre planes de matrimonio, quien señaló que no piensa en el futuro, pues vive una intensa relación con la rubia conductora de ‘Estás en todas’.

“Soy mujer y sí me gustaría, creo en el matri­monio y me gustaría casar­me, pero me han pedido la mano tantas veces que la verdad, creo que llegará en el momento que tenga que llegar”, sostuvo Sheyla.

TAMBIÉN PUEDES LEER: