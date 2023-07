Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sheyla Rojas le respondió a Gigi Mitre tras las criticas que la conductora hizo sobre su rinoplastia y señaló que “está venenosa”.

Tras la rinoplastia que Sheyla Rojas se realizó muchas figuras de la farándula se pronunciaron sobre el tema. Incluso le llovieron algunas críticas debido a la cantidad de operaciones que tiene la exchica reality. Una de ellas fue la conductora de ‘Amor y Fuego’, quien habló sobre su exceso de cirugías plásticas.

Tras esto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ trataron de hablar con Sheyla, quien no dudó a responder a las críticas de la conductora.

¿Qué dijo Sheyla Rojas?

En una entrevista que la influencer dio a ‘Amor y Fuego’, bromeó con no declarar para el programa debido a que había escuchado las críticas de Gigi.

“Ya escuché a Gigi como rajaba, no podía faltar el raje de la Gigi, porque ahora está más afilada que Rodrigo. Qué fuerte. ¿Qué te has comido, alacrán? Se ha comido un alacrán, está bien venenosa”, respondió Sheyla.

Mira también: Zambrano saca cara por Christian Cueva: “Así se equivoque mil veces, yo voy a estar allí para él”

Sin embargo, la conductora del programa no dudó en responder a lo dicho por Sheyla y señaló que no fue en mal afán. Pues aclaró que lo que dijo sobre las cirugías plásticas no iba dirigido específicamente para ella.

“Cuando comenté que no hay que normalizar el exceso de cirugías plásticas, no significa que me haya comido alacrán, así que Sheylita no tomes a mal los comentarios. Tú misma dijiste que ya no más cirugías”, indicó.

¿Cuanto cobró por visitar ‘Amor y Fuego’?

En otro momento del programa, la compañera de Rodrigo González reveló que desde que trabajan en Willax siente que Sheyla tiene mejor disposición con ellos. Un ejemplo fue la última edición donde se animó a hablar de su rinoplastia para las cámaras del programa.

“Pero acá en Willax, desde que estamos en Willax siempre ha declarado. Siempre hemos conectado, cuando ha venido acá es buena onda”, expresó.

Mira también: Andrea San Martín y su hermana son estafadas con 35 mil soles: “No se van a escapar”

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ se mostró en desacuerdo con su compañera cuestionando que realmente lo haga de ‘buena onda’. Pues no dudó en revelar la gran cifra que Sheyla les cobra para visitar el set del programa de espectáculos.

“¿Buena onda? 3500 dólares nos cobró (…) Ella puede cobrar y venir con la actitud que le plazca, creo que ahí se rompió el hielo”, respondió.