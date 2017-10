Sheyla Rojas se vacila de Patricio Parodi

“Lo pasado pisado y voy a seguir hablando de Patricio”. Fue lo que dijo Sheyla Rojas sobre los comentarios que afirman que aún estaría pensando en su expareja, el guerrerito Patricio Parodi, quien ahora está en coqueteando con la panameña Génesis Arjona.

La rubia indicó que en su programa sabatino ‘Estás en todas’ se comenta de la farándula y no va a tener ningún reparo en opinar del integrante de ‘Esto es guerra’. “Lo que se habla de él y otras personas está en todos lados, en el programa todos tenemos que opinar, comentar y sin alusiones personales. El ‘Pato’ y Génesis es algo que vamos a comentar porque ellos exponen sus cosas en las redes, así que voy a seguir hablando de él”, afirmó la rubia, que animó un evento en Gamarra.

Indicó que atraviesa un buen momento sentimental al lado de su pareja Pedro Moral y no le interesan los comentarios de terceros, en especial de la modelo Doménica Delgado, quien dijo que el empresario le dedicaba canciones como a la figura de América TV. “No tengo nada que opinar, yo opino de mi presente y de lo que quiero hacer, lo demás del pasado no importa. Estoy en una etapa bonita de mi vida”, apuntó Rojas, que prefirió evitar comentar sobre los escándalos de Flavia Laos, quien en algún momento la calificó de “gallina vieja”.

“La verdad yo después del programa hago mi vida normal, ¿si he chapado con los amigos de mi ex? Uno es libre de hacer de su vida lo que le parezca, nadie puede tirar la primera piedra. Yo hablo de temas profesionales, lo demás no me interesa”, finalizó.