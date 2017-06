Sheyla Rojas: “Soy gallina de buena pechuga”

Luego del cargamontón que recibió al ser tildad “gallina vieja”. Sheyla Rojas no dudó en salir al frente para aclarar que tiene correa ancha y se autodenominó como: “Gallina de buena pechuga”.

“Todos hablan de eso, y la verdad me siento muy bien, puedo decir que soy una gallina norteña con buena pechuga (risas). Yo me siento bien, mejor que nunca, lo demás me tiene sin cuidado”, señaló Sheyla.

Por otro lado, aclaró una vez más que no tiene intención de regresar con Patricio Parodi. “No creo, está de más decir que eso pasará, él está haciendo su vida y yo la mía, es un tema pasado. No hay ninguna posibilidad que volvamos. Antes lo intentamos, una puede perdonar una o dos ocasiones, pero más veces ya no”, sostuvo.