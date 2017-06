Sheyla se cansó y envía fuerte mensaje Patricio

Sheyla Rojas se cansó de los desplantes que Patricio Parodi no solo tiene con ella sino hacia el programa ‘Estás en todas’ al no querer declarar ante sus cámaras. Por ello, la rubia tildó de ‘berrinchudo’ al guerrero y de no ser frontal para decir las cosas que realmente le molestan. “Lo que él está haciendo es un berrinche. Nosotros ya habíamos conversado y lo que él está haciendo es llevar al plano público algo que tanto él como yo habíamos dejado en privado”, dijo Sheyla tras revelar que la molestia de Patricio para no hablarle a sus cámaras es porque le respondió a Flavia Laos y provocó los ataques de sus seguidores hacia la actriz.

“Nosotros terminamos nuestra relación en los mejores términos. Se molestó por lo que dije. Además él está en otra etapa y yo también”. No obstante, Sheyla alertó a su expareja que muy pronto podrían verse de nuevo las caras. “Si me gustaría volver (a EEG), pero prefiero dejarlo ahí. Se van a llevar una gran sorpresa”, finalizó.

Chotea a ‘AAA’

“Estaba en México pero no estaba con la persona que dijeron que estaba (Maluma), no tengo por qué dar explicaciones pero no estaba con la persona que dicen”, afirmó la rubia sin ánimos de aclarar qué tipo de relación mantiene con el cantante colombiano. “No tengo por qué confirmar o negar , si no lo expongo es por algo”, aseveró para luego decir que sigue soltera.