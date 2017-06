Shirley Arica a Rodney Pio: “Eres un vago”

La modelo Shirley Arica se cansó de “tapar y vender” a Rodney Pio como “padre responsable” y a través de sus redes sociales reveló que es ella quien mantiene a su hija porque su ex prefiere “seguir de vago”.

“Que lastima me das y que arrepentida estoy de haber escogido mal y haberle dado a mi hija un padre tan irresponsable como tú, que piensa que solo vive de pañales y leche, gracias a Dios tengo una buena economía. Hoy por hoy y puedo mantenerla sola, no daré detalles porque no vales la pena”, dice la ‘chica realidad’ en un extenso post que compartió en Facebook.

Arica también lamentó que el padre de su hija continúe “bajo las faldas” de su mamá y que “hasta el día de hoy no trabajes”.

“Muchas personas me dicen: “Es el padre de tu hija… ¡Piensa!”, pues ya lo pensé y como padre así es mejor, hacer de cuenta que no lo tienes. Esa cadena te queda grande. Pobre infeliz que no valoras a tu hija tan linda y que prefieres seguir de vago que ponerte los pantalones”, finalizó la modelo.

Al respecto, Rodney salió al frente y le respondió: “Te debo un gran respeto, primero por ser mujer y segundo por ser la madre de Sky. No diré más, solita te darás cuenta. Suele pasar”.

Dato:

Hace unos meses la ‘chica realidad’ denunció por agresión a su expareja y hace poco hasta no descartó regresar con él.