Shirley Arica tilda de ‘vago’ y ‘pegalón’ al padre de su hija

La modelo Shirley Arica está cansada que su aún esposo y padre de su hija, Rodney Pio, continúe destilando veneno en su contra y reveló que decidió terminar la relación sentimental que tenían porque este “no trabajaba y era agresivo”, además comentó que viene alistando una demanda de alimentos en su contra.

“Él tiene tres denuncias por agresión física y psicológica, yo se las puse. Física, porque ya todo el mundo sabe, ese fue uno de los motivos que me separé, el que no trabajaba, era agresivo, fueron varias cosas que fue terminando la relación. Hoy por hoy ya se hizo todo un circo, siempre se habla del mismo tema, si Angelo, la tía, ya le envíe dos cartas notariales a la mamá porque tengo un proceso con ella, por todos los adjetivos que dijo en Facebook… para que ya cierren el pico. Detrás de todo esto está mi familia, está mi hija, es lo que más interesa, si el me pasa o no (dinero), me da igual, no le voy a estar rogando a nadie por nada”, dice firmemente la ‘chica realidad’.

-¿Lo demandarás por alimentos?

Por el momento, sí, le voy hacer una demanda por alimentos, es lo que corresponde, ya me cansé de luchar contra algo que no va.

–No vas a permitir que te quite a tu hija.

Eso no va a pasar, para hablar de una tendencia hay varios factores, no solamente es “querer”.

-Pio dice que hace un mes que no ve a su hija

No ve a su hija porque no quiere, desde el 5 de julio hasta a la fecha no se manifiesta, ni por una llamada, ni por un depósito, ni nada.

–A él le molestó el hecho que dijiste que tienes una nueva familia y que lo reemplazarás

Su papá, va hacer su papá toda la vida hasta que Dios lo permita y nadie lo va a reemplazar. Ni Angelo, ni nadie, yo nunca dije eso (del reemplazo), solo me refería a que la familia de Angelo me ha tratado super bien. Mi hija no conoce a Angelo, ni lo va a conocer hasta que yo esté segura que es el indicado. (D. Bautista)