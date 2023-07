Shirley Arica es expulsada de reality mexicano tras protagonizar pelea

Compartir Facebook

Tras protagonizar una pelea con otra participante del reality los organizadores del reality mexicano «Los 50» decidieron expulsar a Shirley Arica por su comportamiento.

La modelo peruana Shirley Arica se encuentra en México, pues se encontraba formando parte de un programa reality de convivencia en el país latinoamericano. Sin embargo, a pocos días de su estreno el programa «Los 50» decidió eliminar a ‘la chica realidad’. Esto se debe a una pelea que la peruana protagonizó con otra participante del programa llamada Thalí García.

Shirley Arica es expulsada de reality mexicano

Shirley Arica no pudo mantenerse en la competencia del reality tras su primera semana de estreno debido a un altercado que tuvo con otra participante en el baño. Pues según se registró, la modelo habría llegado a agredir físicamente a la otra participante.

Tras el inconveniente, el programa se pronunció mediante la página web del canal Telemundo y anunció la expulsión de Shirley Arica. Esto es debido a que indicaron que no iban a tolerar actos de violencia.

“Thalí García tuvo problemas con Manelyk (González) y Shirley (Arica), al punto de llegar a sacarlas del cuarto y como consecuencia Shirley agredió a Thalí provocando que fuera expulsada del reality por romper las reglas”, informaron.

Otras integrantes del programa habrían estado de acurdo con la decisión y algunas hasta festejaron. Sin embargo, hubieron otros participantes que cuestionaron que no hayan expulsado también a Thalí, pues ella también habría tenido ademanes de golpear a Shirley.

¿Qué sucedió?

Todo sucedió cuando Shirley Arica despertó y quiso hacer uso del baño para lavarse los dientes. Sin embargo al llegar a los servicios higiénicos notó que la participante Thali se encontraba maquillándose en el baño y se rehusaba a salir. “Me hago a un lado, le digo pasa”, relata la actriz.

Sin embargo, esto habría causado alguna molesta en Shirley, pues indicó que no podía lavarse los dientes con alguien dentro del baño. Esto habría causado que ambas se levanten la voz desembocando una discusión.

“Salte del baño, yo entré primero, es la última vez que te lo pido (…) Kevin esta hija de pu… se tiene que ir del cuarto”, comenta Thali.

Ante esto, Shirley no se guardó nada y arremetió duramente contra la actriz por la manera en la que le habló.

“A mí no me hables así ni insultes a mi madre. ¡¿Qué chu… quieres?! No me empujes, qué tienes”, expresa Shirley furiosa.

“A mí no me vuelvas a tocar, imbécil (…) Me pegó en la cara”, respondió la actriz.