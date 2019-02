Shirley Arica le aclara: “A mí me gustan los hombres”

La polémica Shirley Arica le declaró la guerra a Aída Martínez. Dejó a entrever la homosexualidad y adicción de la exbailarina y modelo, quien hace unos días dijo que la ‘chica realidad’ tiene problemas con el alcohol luego que fuera detenida por la policía por conducir en estado de ebriedad.

“Creo que si hablamos de quién es adicta a algo, vas a salir perdiendo. Porque yo sí te puedo pedir un examen, tú sabes de qué… Mejor quédate callada”, le advirtió Shirley a su examiga en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Además, la exjusticiera pidió a Aída que la deje en paz porque a ella le gustan los hombres, no las mujeres. “Nunca te voy hacer caso, ya entiende. A mí me gustan los hombres, no las mujeres ¡por Dios!”, expresó Arica, mientras Magaly le preguntaba si Martínez era gay.

“Se me insinuó, pero así desnuda, ¡uy no! De verdad, de verdad, te lo juro. Desde ahí creo que ella se ha quedado traumada, porque como nunca le he hecho caso”, acotó.

Shirley dejó en claro que sabe muchas cosas de Aída y que es preferible que se mantenga en silencio porque piensa enviarle una carta notarial tras afirmar que la modelo tiene problemas de adicción con las bebidas alcohólicas.