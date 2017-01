Shirley Arica se defiende tras ser acusada de agresión por un vigilante

La modelo Shirley Arica salió al frente para aclarar sobre la agresión hacia el vigilante de Lurín, David García, indicando que este terrible suceso fue por una razón muy fuerte y pidió a los usuarios que dejen de atacarla.

“Para todas esas personas que se ocultan detrás de un celular o una computadora y me escriben solo para ofender les cuento. Que en 1er lugar me da igual porque solo yo sé cómo fueron las cosas y no voy a permitir que nadie se meta con mi hija y como madre sacaré las garras y defenderé a mi hija contra todo, sea quien sea así de simple. Comenten, hablen y digan lo que quieran, siempre para acción habrá una reacción nadie actúa de loca señores! ¡Besos y buen día a todos!”, comentó.

Cabe recordar que esto ocurrió en Año Nuevo, cuando el vigilante David García impidió el ingreso de la modelo a una urbanización de Lurín. Según el señor David, Shirley al ver que no podía ingresar al lugar se acercó a este para reclamarle y agredirlo con una lata de energizante, rompiéndole el labio inferior.

