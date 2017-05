Shirley Arica: “Yo soy más sexy que Andrea”

La controversial Shirley Arica quien remeció con provocativas declaraciones sobre su compañera Andrea Luna, la ganadora de la competencia de baile sexy que las enfrentó en la última gala, no quiere dejar atrás esta riña y con la lengua afilada arremete contra la actriz.

“Por donde me vean yo soy más sexy que ella, pero no voy a decir más. Estoy en la triple sentencia y la sorpresa en la pista soy yo. Sé que no hay nada imposible, así que confío que voy a llegar a la final. Espero que nos apoyen con sus votos porque George Neyra –su bailarín- y yo nos preparamos muchísimo cada sábado para la competencia, y creo que el público está disfrutando bastante. Los invito a descargar la App América TVGO y votar por la opción 19”, señala la popular ‘chica realidad’.

Como se sabe Shirley Arica, Yaco Eskenazi y Diana Sánchez se enfrentan esta noche en la triple sentencia de El Gran Show y están dispuestos a dar dura batalla por seguir en la pista de baile de Gisela Valcárcel en América Televisión. La sexy modelo asegura que está ensayando con muchas ganas y sin medir las fuerzas de sus rivales para llegar a la final de la competencia.

“¿Cómo recibí la sentencia? ¡Histérica! Pero estamos ensayando con ganas como empezamos desde el primer día de la academia. A estas alturas no voy a decir nada respecto a la calificación del jurado, porque eso pasó y tengo que concentrarme en los ensayos, menos quiero saber que están haciendo mis rivales. Solo sé que Diana Sánchez tiene muchos seguidores en las redes y Yaco va a lucharla como yo. Estoy segura que voy a hacer una buena presentación”, confiesa Shirley.