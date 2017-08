Shirley Cherres: “Angobaldo es un patán”

La exporrista Shirley Cherres pasó un incómodo momento al reencontrarse luego de siete años con su supuesta expareja, Víctor Angobaldo, en una conocida feria de comida. Según cuenta la rubia, el moreno no solo le lanzó “ajos y cebollas”, sino también jaloneó a su amiga y aventó su celular mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

“Me encontré con él en la Feria del Mar, nos dijimos “hola y chau”. En ese momento, empiezo a hacer mi transmisión en vivo como siempre lo hago, mando saludos a mis seguidores y les cuento que estaba pasando un bonito día familiar. Y de pronto este señor se acerca y empieza a burlarse… me dice he venido a traer el anillo de compromiso de 14 soles, pero a sus amigos con los que estaba les dice: “pero esta vez es un rocón de verdad”. Le dije qué tanto habla si el anillo que me regaló era barato y, de la nada, empezó con sus ajos y cebollas, a lanzar insultos que no puedo repetir, es un patán”, cuenta ofuscada Cherres.

Prosiguió: “Luego, mi amiga se acerca a su puesto con el afán de ver qué hay y él (Angobaldo) la agarra y la jalonea, coge mi celular y lo avienta cinco metros. Yo me quedé pasmada, a él nadie le faltó el respeto, fue una grabación en un lugar público, se jacta que lo quieren fregar con su esposa”.

RELACIÓN FUE ARMANI

La rubia cree que la reacción de Víctor Angobaldo fue porque aún no supera que la supuesta relación que tuvieron en el 2009 “fue armani”. “Nosotros nunca estuvimos, todo fue un contrato de 21 días para que se haga conocido porque él estaba incursionando en la política. Él no supera hasta ahora que no le haya hecho caso, quizás él sí se enamoró porque me enviaba detalles, pero yo no”.

DATO:

En el 2009, Angobaldo le dio un anillo de compromiso a Shirley Cherres en el set del desaparecido programa ‘Magaly Tv’. “La alianza costó 14 soles, yo no sabía, pero ahí (en el programa) me enteré. Siempre fui clara con él, le dije que no sentía nada por él”, recuerda la rubia.