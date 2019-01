Shirley Cherres no perdona a novio de Anelhi quien se quiso propasar con ella

Shirley Cherres manifestó que no dará marcha atrás en su denuncia contra el cubano Alejandro García, pareja de Anelhí Arias Barahona, quien se quiso propasar con ella cuando estaban bebiendo en su casa. La rubia contó que las cámaras que tiene en su casa tienen grabado a este cuando se le tiró encima y quiso besarla. Lamentó que con este incidente su amistad con Anelhí se rompa pero “no voy a permitir que nadie me falte el respeto. No voy a permitir que nadie abuse de mi confianza, yo puedo estar brindando y todo pero a mí nunca me van a ver borracha ni mucho menos”.

“Lamento todo esto, sobre todo por la amistad con Anelhí. Yo no quiero hablar más del tema porque no quiero perjudicarla, la verdad es terrible para mí y nunca pensé que algo así me podría pasar. Tengo mi pareja y por esta situación tengo miles de problemas”, remarcó.

Sostuvo que si el cubano tiene la intención de negar la situación ella tiene grabado todo el incidente. “Anelhí sabe muy bien que yo tengo cámaras en todo mi departamento y lo que hizo este señor es algo que no se puede negar. Sé que ella está en un proceso y sabemos su situación, de hecho que no le conviene decir muchas cosas, pero yo creo que me he ganado el respeto de la prensa y soy una persona que me considero intachable”.