Shirley Cherres: Nunca vi a ‘Chiquito’ como hombre”

La exporrista Shirley Cherres es una rubia debilidad para cualquier hombre. Casados y solteros han caído rendidos ante sus curvas peligrosas, sin embargo muy pocos han sido los afortunados que fueron aceptados por la sensual figura de Chollywood que entre su lista de amores figuras futbolistas y hasta un chico reality.

La rubia regresa a lucir su esc ultural anatomía para Karibeña y saluda el gran sorteo de los dos miniautos Dai IChi Motors Urbee EV, 100% eléctrico, que estaremos sorteando este sábado 27 de mayo por el octavo aniversario de radio Karibeña y los tres años de diario Karibeña. “Esos autos son lo máximos, me quedé enamorada de uno de ellos, así que estoy comprando mi diario para juntar todos los cupones posibles”, aseveró Cherres.

¿Estuviste en Chile trabajando con tus papeles en regla?

-Sí, estuve cumpliendo con las reglas en Chile. Pagué mi visa de trabajo porque es un peligro que te detengan los carabineros y después te expulsen del país. A mí me bastó tres días para arreglar mis documentos.

¿No fuiste como la venezolana Korina Rivadeneira?

Lo que pasa es que en Perú están mal las leyes. Acá las empresas contratan a chicos reality sin sus documentos en reglas, sí aquí se empezara a denunciar desde las cabezas sería otra cosa. El tema no es ir contra alguien en especial sino respetar al país.

¿Tu romance con el ex jugador de Universitario, José Luis ‘El Puma’ Carranza, te saló en el amor?

(Risas) N o nada que ver. El Puma Carranza es alguien que en su momento no contó la verdad. En el momento me amargaba pero hoy en día es una experiencia más, me da risa por todo lo que se dijo. Nadie sabe lo que realmente pasó, fue mi inexperiencia.

¿Si te cruzas con ‘El Puma’ lo saludas?

Si lo he visto, el señor es educado, sí me saluda.

¿No temes que su esposa te agarre de los pelos como a Geni Alves?

Ambos se han dado por igual en eso. Saludo que sigan unidos porque la familia es lo primero.

¿Cuál es la verdad del secuestro de ‘El Puma Carranza’?

(Risas) Solo puedo decir que hay mucha diferencia que digan que secuestré a alguien y menos a tremendo hombre como ‘El Puma’. Y otra cosa es que esa persona diga que lo secuestraron y te siga. Lo único que puedo decir es que no soy secuestradora, estoy para que me secuestren.

¿Por qué el ex arquero de la ‘U’, Juan ‘Chiquito’ Flores dice que estuvo contigo?

No sé de qué se estará alimentando ‘Chiquito’ Flores, ya les puse las cosas claras. Hay muchos futbolistas que les gusta llenarse la boca diciendo que salieron con una y otra para hacerse los machos pero en mi caso no tuve nada que ver con él.

Pero por qué diría tremenda mentira en tv…

Estamos 2017, no me acuerdo de muchas cosas y menos de él. A chiquito Flores nunca lo vi como hombre, así que no hay forma. Sólo fuimos amigos.

¿Y el jugador del Sport Boys, Victor Rossel, qué fue en tu vida?

Él era amigo de mi hermana y había hecho una reunión en mi casa. Mi error fue darle las llaves de mi departamento, porque vivía en el cuarto piso y no quería bajar a abrirle la puerta . Así lo ampayaron y crearon una historia.

Dijiste que eras amiga de Nicola Porcella ¿Es verdad?

A Nicola lo conozco antes que entre en televisión y lo vi un par de veces. Lo conzoco antes de que entre al Boys, hicimos contacto por el Facebook. Salimos como amigos, como patas. Antes era flaco. La verdad que a mí no se me ha conocido una pareja realmente.

¿Si solo fueron amigos Angie Arizaga debe estar tranquila entonces?

Bueno, lo que no fue en su año no fue su daño. Cuando salimos ni siquiera era un chico reality.

¿Cómo queda el amor en tu vida después de tantos amigos?

Prefiero darme mi tiempo con un hombre porque no aguantan mi ritmo de trabajo y cuando dicen que sí al final me ponen los cuernos, soy dueña de pollerías y hay que seguir creciendo.

¿Cómo quedan tus planes de ser mamá?

Quiero tener hijos, hace dos años estoy intentando ser mamá y no puedo. No busco un papá para mi hijo, me voy hacer una fertilización in vitro y quiero mellizos. Sé que Dios me va a bendecir.

Dato

“Reto a Chiquito Flores a que saque pruebas si estuvo conmigo, si tiene algo que lo saque. A él lo conocí cuando jugaba en Ica, nunca lo vi atractivo y menos ahora. Qué gana diciendo eso, solo ser un cobarde”, dice Shirley.

Dato: La rubia dice que el hombre que la conquiste tiene que ser maduro e independiente. “Los hijitos de mamá que se regresen a su casa porque no los soporto”, afirma.