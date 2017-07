Shirley echa a Pío de gay

Shirley Arica protagonizó un bo­chornoso altercado con los panelistas de ‘Cuéntamelo Todo’, tras ser criticada por preferir las juergas antes que a su hija, y donde dejó entrever que a su aún esposo Pío Dean “le gustan los hombres”.

Mientras lanzaba insul­tos, a través de un enlace telefónico, la combatiente intentó defenderse de su video cariñoso con un amigo y sorprendió al decir que “a mí me encantan los hombres, siempre lo he dicho. Y si a mí me gustan los hombres, a él también”, provocando el asombro en el set del programa.

Por si fuera poco, Shirley deslizó que eso era algo que se conocía desde hace mucho tiempo, y esa fue la razón por la que decidió dar un paso al costado en su matri­monio. No obstante, Shirley aseguró que desde hace bastante tiempo está soltera y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie