«Si la quieres hacer, no salgas a la calle», Mario Hart aconseja a infieles

Mario Hart aprovechó la polémica generada por Rodrigo Cuba para ofrecer un consejo a todas las personas infieles.

Sin embargo, las declaraciones del influencer habría dejado a más de uno sorprendido, pues al parecer el ‘Chato’ se sabe todos los tips para evitar ser ampayado.

El consejero

A través del programa de «Mandé quién Mandé» el exchico reality opinó sobre el reciente ampay de Rodrigo Cuba con Gianella Rázuri y se mostró en contra del comportamiento del jugador.

Es así que Mario aprovechó para soltar un consejo para quienes quieren engañar a sus parejas.

«Por último si la quieres hacer no salgas a la calle, no te dejes ver, no te expongas», afirmó.

Estas palabras dejaron sorprendida a la conductora María Pía Copello ya que la infidelidad es producto de la falta de valores por lo que ofrecer un consejo a favor le pareció destinado.

No perdona infidelidades

El corredor de autos reveló que no podría perdonar una infidelidad ya que para él la confianza es básica en una relación.

“La infidelidad no es defendible para nada, la infidelidad es un error, es una traición, es lo peor que le puedes hacer a tu pareja definitivamente”, señaló Mario.

Incluso seguro que en la actualidad no podría perdonar una infidelidad ya que el reconstruir la relación sería casi imposible.

«Me costaría muchísimo poder mantener una relación, seguir con mi pareja sabiendo que me fue infiel, que en algún momento traicionó mi confianza», acotó.

Mario y la vez que fue infiel

Como se recuerda el ex de Alejandra Baigorria fue infiel en una ocasión cuando mantenía una relación con la cantante Leslie Shaw.

Y es que, en una entrevista, la artista reveló que sufrió mucho cuando se enteró de la infidelidad de su en ese entonces pareja, con la modelo Olinda Castañeda.

“Sufrí mucho (…). Ahora pienso y digo: ‘Leslie, no era para tanto’. Yo soy muy intensa y tengo mis sentimientos muy a flor de piel. En ese momento, debí enviar esos sentimientos a mi música», señaló Shaw.