«Si pagan así, imagínate», Karla Tarazona y sus ganas de abrir su Onlyfans

Karla Tarazona reveló que no ve mal negocio incursionar en Onlyfans, ya que ha visto otros casos de chicas del medio que han ganado miles de dólares.

La conductora de televisión aseguró que podría probar suerte en la plataforma para adultos y así darles lujos a sus hijos.

No descarta Onlyfans

La madre de 3 varoncitos, confesó que no tendría problema en compartir fotos en ropa interior o hasta subida de tono.

Sin embargo, afirmó que crearía su propia esencia al ser ya una mujer mayor.

“Puede ser ah, puedo abrir maduritas en su punto”, fue el comentario con el que Karla Tarazona.

Y es que tras ver el éxito de la ex miss Perú Lesly Reyna, Xoana González y la «Chuecona», Karla no se quiere quedar atrás.

Pues durante su entrevista en el programa de Magaly TV la firme, la «Urraca» le contó que primero empiezan mostrando poco hasta finalmente desnudarse.

“Empieza suavecito y de ahí ya poco a poco”, dijo la ex de Rafael Fernández.

Asimismo, ahora que se encuentra soltera no descarta ser parte de la plataforma o encontrar un sugar.

“En un momento dije y OnlyFans o Sugar y me puse a entrenar a ver cuál me liga”, dijo la conductora. Y es que criar a 3 hijos no ha sido fácil, pero Tarazona siempre ha demostrado ser buena madre.

Lo borra de su vida

Por otro lado, la periodista le preguntó si sabe de las salientes de su expareja Rafael Fernández a lo que Karla no dudó en minimizar.

“La verdad que cada quien tiene lo que merece y se acabó. El tiempo siempre da las mejores respuestas”, señaló.

Mala suerte en el amor

Cómo se recuerda hace meses la influencer terminó su polémica relación con Rafael Fernández. Entre escándalos ambos decidieron seguir sus vidas.

A pesar de ello, Tarazona continúa con problemas legales con el padre de sus hijos mayores.

Pues Leonard León hasta el momento no habría cumplido con el pago de alimentos de sus hijos, por lo que es una pelea constante de la que tiene que hacer frente Karla, pues es ella la figura de padre y madre para sus dos hijos mayores.