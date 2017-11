¡Sí vamos al mundial!

Luego del empate 0-0 en el partido contra Nueva Zelanda por el pase al Mundial de Rusia 2018 las críticas contra la selección nacional no se hicieron esperar en las redes sociales, sobre todo por no meter goles a un equipo que a leguas se notaba con menos nivel que los peruanos. Sin embargo, algunas figuras del espectáculo alzaron su voz y se declararon hinchas fieles a la blanquirroja. Hasta aseguraron que este miércoles sin duda Perú será el ganador.

“Increíble Perú en un repechaje después de años, empata de visita pudiendo ganar tal vez, pero igual saca un buen resultado y ahora todos son DT, jugadores del Real Madrid, Barcelona… y se olvidaron lo hinchas que eran 90 minutos antes. Vamos a apoyar pase lo que pase esta selección lo merece. ¡Arriba Perú”, escribió el integrante de ‘Esto es Guerra’ y co-animador de ‘Estás en todas’, Nicola Porcella, en alusión a los comentarios contra el equipo de todos los peruanos.

“Vamos Perú confío en ti, sí se puede”, escribió la modelo Olinda Castañeda junto a una sexy fotografía luciendo un body con el escudo peruano que causó revuelo en su cuenta de Instagram.

“¡Se sufre pero se goza! ¡A la vuelta ganamos! No fue un buen partido, jugamos mal… y el rival también. Pero aún faltan 90 minutos. No perdamos la fe. No dejemos de alentar. ¡Sí se puede! ¡Vamos Perú!”, fue el mensaje de la conductora de ‘En boca de todos’, Alexandra Horler.

“Al mundial, volveremos al mundial, el miércoles la selección irá al mundial por el aliento de todos los peruanos. Nos gusta el fútbol, nos apasiona y creo que los 90 que faltan serán de una victoria peruana. Ir al mundial es nuestro objetivo, lo logramos y nos preparamos para jugarlo ok”, aseveró el cómico Fernando Armas desde su Twitter oficial.

“A ganar el miércoles. Todo un país listo para alentar. En las buenas y en las malas. ¡Vamos Perú, carajo! Perú al mundial”, fueron las efusivas líneas del conductor de ‘La batería’, Aldo Miyashiro.