Luego de ver algunos coque­teos entre Paula Manzanal y Erick Sabater, la modelo salió al frente y aclaró que solo mantiene una mistad con el ‘rey de la noche’ y resaltó su belleza.

“Hubieron sus coqueteos, me gusta Erick, es un chico guapo, pero yo me voy en diez días a Australia y el corto tiempo que tengo no es suficiente para pensar si yo me quiero quedar con una persona, me cae bien es un chico A1, hemos dejado las cosas claras y quedamos como amigos”, comentó al curvilínea.