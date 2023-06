Compartir Facebook

¿Se acabó el “chocolate” bicolor? La Selección Peruana se encuentra cerca de participar en dos nuevos partidos amistosos internacionales, los cuales serán de gran utilidad para el entrenador Juan Reynoso, quien busca fortalecer la idea futbolística del equipo de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2026 en septiembre. Con miras a su viaje al continente asiático, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ ha compartido su perspectiva sobre la reciente convocatoria para los enfrentamientos contra Corea del Sur y Japón.

La palabra de Juan Reynoso

“Hoy, a diferencia de años anteriores en donde la lista de jugadores locales era la mínima, tenemos diez. Nos interesa ver a jugadores que destacan acá. Si pueden ser de cambio o inicio en las Eliminatorias. Nos va a permitir tener un mayor abanico e intentar maquillar el recambio generacional de la mejor de las formas. No va a ser fácil, pero eso hoy implica un riesgo de llevar jugadores y verlos”, manifestó en diálogo con el departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FFP).

Además, Juan Reynoso también se ha referido a los rivales que enfrentarán en esta gira asiática. El entrenador confía en que estos partidos serán pruebas interesantes para evaluar la mejora de su equipo y las posibles variantes a implementar en el futuro.

Especialmente porque tanto Corea del Sur como Japón tuvieron un destacado desempeño llegando a los octavos de final en el último Mundial Qatar 2023.

“Creo que los partidos son para eso, para agilizar el proceso de conocimiento. Cada vez tenemos más claro quiénes somos. Ya por puntos es otra realidad. El resultado nos interesa, cómo nuestras herramientas son procesadas, asimiladas, y después plasmadas en el terreno de juego”, apuntó.

Ausencia de Ruidíaz

Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Raúl Ruidíaz en la convocatoria, Juan Reynoso explicó que fue a petición del propio delantero. Ruidíaz consideró que no era el momento adecuado para unirse al equipo nacional debido a la falta de continuidad que ha experimentado en su club, el Seattle Sounders. Reynoso respetó la decisión del jugador y afirmó que seguirá observando su rendimiento para futuras convocatorias.

“Lo de Raúl fue a muy a pedido de él, de su profesionalismo. No quiere venir a participar cuando ha jugado poco y nada. No ha tenido muchos minutos. Traerlo con tantas horas de vuelo no era lo más recomendable”, puntualizó.