¡Sin filtro! Hijo de Sheyla Rojas le dice de todo a su mamá [VIDEO]

¡Se tenía que decir y se dijo! Sheyla Rojas es uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana. La excombatiente tiene un hijo fruto de su relación con Antonio Pavón, el cual se está robando la atención de diversos medios de comunicación. El hijo de “Shey Shey” se muestra muy sincero ante cámaras y muchas veces “troleó” de distintas maneras a su mamá y a su papá. Esta vez no fue la excepción y en un video de TikTok, el menor le dijo de todo a su mamá, generando la sorpresa de la popular “Leona loca”.

¿Qué dijo el hijo de Sheyla Rojas?

Es común ver en redes sociales videos virales que son compartidos y realizados por diversos artistas nacionales. Sheyla Rojas no se quiso quedar atrás y junto a su hijo grabaron un divertido video en TikTok, el cual, rápidamente, se volvió tendencia.

Ambos se “enfrentaron” en el challenge “Cosas que no me gustan de ti” y, fiel a lo que muestra en pantallas, el hijo de Sheyla Rojas fue muy sincero con su madre. El menor le dijo todas las cosas que no le gustan de ella, ante la sorpresa de la exconductora de televisión.

“No me gusta que seas floja”, “disparó” el hijo de Sheyla Rojas, trayendo a colación sus declaraciones para “América Hoy”, donde también acusó a su madre de no hacer las tareas del hogar.

“No limpia ni plancha. Tampoco cocina, solo hace arroz con huevo. A veces hace ensalada, pero solo para ella”, indicó en aquella oportunidad el menor.

Pero, mayor fue la sorpresa de Sheyla Rojas cuando su hijo le reclamó por sus constantes “retoquitos”. El hijo de Antonio Pavón recalcó que, pese a que es su madre, no está de acuerdo con sus “arreglitos”.

“No me gusta que te operes mucho”, indicó, lo cual desató la risa de Sheyla Rojas, quien no se esperó tremendo “misil” por parte de su hijo.

@shey_oficial1 Cosas que no le gustan de mi y cosas que no me gustan de el 🙈 ♬ sonido original – Sheyla Rojas oficial 1

Usuarios resaltan buena relación entre ambos

Hace unos años, Sheyla Rojas era criticada por sus constantes viajes alrededor del mundo. Diversos usuarios en redes sociales tenían duros comentarios contra la exchica reality, ya que no pasaba tiempo con su menor hijo.

Sin embargo, las vueltas de la vida hacen que ahora, Sheyla Rojas sea halagada por la buena relación que lleva con su menor hijo. Usuarios en redes sociales destacan la complicidad mostrada por ambos en los diversos videos que graban.

“Que bien se les ve a ambos”, “una buena relación de madre e hijo”, “que lindos”, “hacen una buena dupla”, se puede leer en redes sociales.