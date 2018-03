Sin problemas con Carlos Álvarez

A diferencia de Carlos Vílchez, el cómico Fernando Armas aseguró que no tendría problemas en volver a trabajar al lado de Carlos Álvarez, quien en una ocasión lo “sacó” de un conocido proyecto televisivo.

“En tema de trabajo no le huyo a nada, soy un obrero del arte y si se trata de trabajar con Carlos Álvarez, Jorge Benavides o Jim Carrey, con cualquier yo trabajo”, sostuvo Armas, que estará presente en el ‘25 Aniversario de Los Chistosos’ que se realizará el 18 de marzo en el Parque de la Exposición.

-Pero tú no lo aguantaste ni un mes…

Él no me aguanto, a mí me sacó y luego a él le pasó lo mismo en ATV. Pero bueno son situaciones, después nos hemos vuelto a encontrar en Willax, así es esto (el medio artístico). Yo estoy tranquilo, soy neutral y no tengo problemas con nadie.

-Vílchez fue tajante al decir que no volvería a trabajar con Álvarez…

Vílchez es consecuente y honesto con lo que dijo, eso lo sabemos lo que somos sus amigos. Él siempre se ha manifestado en contra de Carlos y se respeta. No hay que tomarlo a mal.

-Se dice que pronto estrenarás programa cómico, ¿es cierto?

El proyecto televisivo está por Exitosa Tv con ‘Los exitosos del humor’, a lo mejor pronto damos la sorpresa.

-Hace poco estuviste delicado de salud, ¿Cómo estas ahora?

Bien, siempre chequeándonos por cuestión del estrés, hay que prevenir, siempre tomando mis pastillas. (D. Bautista)