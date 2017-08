Sin rencor a ‘Tomate’

La talentosa Sandra Arana se encuentra en el mejor momento de su vida, y es que tras superar dos fuertes experiencias que le tocó vivir, como la muerte de su madre y la partida de su hijo a Houston, tuvo que afron­tar la soledad, pero también replantearse qué hacer con su vida. Es así que decidió volver a las tablas con un divertido stand up comedy, creado por ella misma, y que lleva por nombre ‘Por qué seremos así…’. “Hablo de todo de lo que no se imaginan y de lo que te imaginas, de cosas cotidianas, algo que uno no se atreve a decir, se los digo yo, ven a ver el show, es una expe­riencia inolvidable”, refiere la ex ‘chica terremoto’, quien en un inicio pensó en abrir un negocio; sin embargo, sintió que nada la llenaba y “a raíz que camino mucho empe­cé a crear historias y decidí volver a los shows que es lo que más me gusta”.

Por otro lado, Sandra dijo no estar soltera, pero tampoco comprometida, y es que está enfocada en llevar su show a provincia y seguir creciendo en este rubro. No obstante, no descartó volver a la televisión con un nuevo proyecto enfocado en el espectáculo, no farándula, pero espera que se concrete ya que tiene como objetivo brindar cultura al público.

SIN RENCORES

La popular actriz ase­gura estar en su mejor momento, por lo que las peleas y rencores que­daron en el pasado, como es el episodio que le tocó vivir con su excompañero Carlos ‘Tomate’ Barraza, que hasta provocó su salida del programa ‘Espectáculos’. “No tengo problemas de sentarme junto a ‘Tomate’, todo está en el pasado. Le deseo lo mejor, sobre el problema en relación a su hija, que Dios le ayude y todo sea para bien”, expresó Sandra.