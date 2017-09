Sin roches con mamá de Micheille

Luego que la madre de Micheille Soifer, doña Kathy, sorprendiera a Erick Sabater en el programa ‘Que tal sorpresa’, donde manifestó sus deseos de que retome su romance con su hija. Kevin Blow salió al frente y dijo que los comentarios no le afectan.

“A mí en lo personal no me molesta y realmente lo vi porque no quería pecar de ignorante cuando me pregunten de ese tema. Es algo que no me llama la atención, no creo que eso es algo que tenga que ver conmigo”, comentó el costarricense.

¿Tienes una buena relación con la madre de Micheille?

No tendría porque si o porque no, para mi es alguien que yo conozco y nada más.