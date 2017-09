La mala imagen que Christian Domíguez se ha ganado por tramposo e infiel entre el público se hizo notar ayer a su salida de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos, a donde acudió para rendir su manifestación en la investigación sobre el presunto delito contra la fe pública, falsificación de documentos y posesión de documentos fraudulentos tras ser detenido por conducir con un breve falso.

Después de más de dos horas de manifestación, el ‘Wachimán’ salió de la dependencia judicial y nunca esperó que un grupo de señoras le gritara “¡sinvergüenza!”, mientras daba declaraciones a la prensa. Él solo atinó a reírse sin responder. Parece que el público femenino le da su apoyo a su ex Karla Tarazona, quien lo acusó de serle infiel con la bailarina Isabel Acevedo.

CULPA A TRAMITADOR

Domínguez aseguró que no se corre de la justicia y si el martes no cumplió con la citación para aclarar por manejar con un breve falso es porque estaba trabajando. “No vine, debido a un tema de viaje. No es que me dio la gana de no venir o que me haya fugado del país, como dicen algunos (…) Yo me enteré por los medios de espectáculos; además, mandaron la citación a una dirección antigua”, expresó.

Asimismo, Domínguez aceptó que contactó a un tramitador para sacar más rápido su brevete; sin embargo, todo salió mal por ser una tramitación ilegal. “Se ha realizado una investigación y el caso está cerrado, totalmente archivado. Yo ahora tengo mi brevete verdadero, a mí me timaron (…) La moraleja es: no se dejen timar por los tramitadores porque a las finales te engañan”, indicó.

Por otro lado, se hizo el loco y dijo que no vio que su personal de seguridad agrediera a la reportera de ‘Espectáculos’, Maricuchi Guti, cuando intentaba buscarle una declaración. “Ahora es ciego, sordo y mudo… como Shakira”, fue el comentario de Jazmín Pinedo.(E.Bellido)