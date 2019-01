SJL: Agua sucia manda al hospital a 500 vecinos

“Todo está contaminado, el riesgo que tiene la población de contraer enfermedades, como leptorosis, hepatitis y otros, es inminente”, Así declaró declaró Neftalí Santillán, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, tras visitar a la población afectada por el aniego de las aguas residuales en San Juan de Lurigancho.

500 enfermos

Santillán también confirmó que el número de personas atendidas por males digestivos, cefaleas, afecciones respiratorias y traumatismos leves, llegó a los 500 y en las próximas horas estas cifras podrían elevarse. “Ante ello, personal del Minsa viene recorriendo casa por casa, entregando alcohol gel, mascarillas y cloro para echarle al agua de las cisternas y evitar se contaminen. En tanto vecinos comenzaron a reportar la presencia de insectos y roedores por sus casas. Por eso pidieron a las autoridades realizar fumigación urgente de sus viviendas, antes que ocurra una epidemia. En tanto la ministra del Ambiente, Fabiola Morales que todos los muebles, colchones, enseres, electrodomésticos y artículos afectados o destruidos por el aniego en San Juan de Lurigancho deberán ser desechados al momento de limpiar las viviendas.

5 soles por balde

Ante la falta de agua en la zona, más de un centenar de trabajadores de Sedapal vienen realizando las reparaciones necesarias, las cuales estarán concluyendo en las próximas horas. Debido a la falta del recurso hídrico se instalaron 53 puntos de abastecimiento de agua potable. Periodistas de Karibeña, pudieron comprobar que en la entrada del asentamiento humano Santa María y en la zona de Huáscar, muchas familias, portando baldes de todos los tamaños, esperaban desde tempranas horas a los camiones cisterna. Inescrupulosos ofrecían a 5 soles por llenada de cada balde “Esto es un abuso por el desabastecimiento de agua”, dijo.

Seguro de 10 millones

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento empadronó a 1,919 personas afectadas por el aniego, quienes pasarán por un proceso de verificación para poder acceder al seguro que se encargará de pagar por los daños ocasionados. Señalaron que Sedapal ha informado que se cuenta con un seguro que cubre todos los daños causados a terceros, como daños físicos, a la propiedad o a los enseres, como televisores y muebles, entre otros aspectos y no tiene límite. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha indicado que el monto del seguro en total asciende a S/ 10 millones.

Desparasitan a mascotas

Médicos del Colegio de Veterinarios del Perú se instalaron en el albergue instalado frente al colegio Innova Schools para realizar una campaña con la finalidad de desparasitar y despulgar a perritos que fueron afectados por el aniego en San Juan de Lurigancho. “La vida de los animales es primordial, la gente no se da cuenta. El escherichia coli y el leptospirosis pueden causar neumonía, problemas digestivos, entre otros”, expresó. Las personas pueden acercarse si observan que sus perritos tienen problemas de salud al estar en contacto con el aniego. Eso sí, la recomendación que dio el veterinario fue que si tienen canes agresivos, que lleven puesto un bozal.

Alimentos y medicinas

El Indeci viene atendiendo a las personas afectadas con alimentos y medicinas. Para ello, se instalaron tres albergues temporales en San Juan de Lurigancho. Asimismo, está prevista la capacitación a la población en torno a la disposición de residuos sólidos como consecuencia del aniego. La entidad señaló que se ha logrado retirar el 95% del agua empozada en calles de San Juan de Lurigancho. En la víspera el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, declaró en emergencia ambiental la zona. La declaratoria de emergencia es por 45 días a fin de garantizar el manejo sostenible de la zona afectada. Las viviendas antes de volver a ser habitadas deben ser baldeadas y fumigadas.

Nuevos hundimientos

Vecinos denunciaron la aparición de al menos cinco forados más entre las cuadras 6 y 11 de la avenida Próceres de la Independencia y uno más en la avenida Los Tusílagos, en San Juan de Lurigancho. “Tres de estos agujeros se han formado en los últimos dos días a causa de la humedad en la zona ocasionada por la ruptura del alcantarillado el último domingo. En algunas zonas como en la Av. Boulevar Las Lausoneas, también se están viendo afectadas las veredas. “Tenemos miedo que los cimientos de las casas cedan, ya que han estado expuestos al agua toda la madrugada y la mañana del domingo”, dijo una vecina.

Energía eléctrica

La empresa productora y distribuidora de energía eléctrica Enel, indicó que una vez que se concluya con la limpieza del área, sus técnicos se acercarán a cada una de las viviendas que actualmente no tienen energía y desconectarán su medidor de luz. Además, colocarán en ese momento un aviso preventivo en la caja para que ninguna persona intente hacer la reconexión independientemente. Ello lo harán técnicos de Enel desplegados en la zona para proceder con la reconexión del medidor. “De este modo, se garantizará que el sistema eléctrico del hogar funcione correctamente y no exista peligro para las personas”, señala el comunicado.

Cierran el Metro de Lima

La estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima, será cerrada de manera temporal desde hoy miércoles 16 de enero hasta nuevo aviso, como medida de seguridad por los trabajos que se desarrollan en la zona. Así lo informó la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), que además precisó que el servicio del Metro no será interrumpido. Para hacer el uso del sistema, los usuarios tienen la alternativa de ingresar y salir por las estaciones Los Jardines o Caja de Agua, ubicadas en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho.

Denuncia penal

Como se recuerda, el alcalde de San Juan de Lurigancho Álex Gozález responsabilizó a Sedapal de lo ocurrido y anunció denuncia penal contra la empresa. “Acá no solo el desagüe está corriendo por las calles, son aguas con excretas. Esta es una irresponsabilidad técnica, así no van a tratar a San Juan de Lurigancho, no somos peruanos de quinta clase. Tendrán que asumir su responsabilidad penal a mis vecinos que hoy día han perdido muchos de ellos sus humildes tiendas que con tanto sacrificio han construido”, enfatizó.

Culpan a Odebrecht

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, informó que la constructora brasileña Odebrecht, instaló la tubería de desagüe que colapsó y produjo una gigantesca inundación de aguas residuales que dejó unos 2,000 damnificados en Lima. Agregó que las autoridades y la empresa estatal de agua potable y alcantarillado Sedapal excavarán en la zona y determinarán la calidad del material empleado en la tubería para “precisar responsabilidades”.

El dato

El Ministerio de Defensa dispuso que personal de las Fuerzas Armadas inicie las labores de limpieza en las zonas más afectadas. En tal sentido, 10 vehículos anfibios de la Marina de Guerra del Perú vienen apoyando en los trabajos requeridos.